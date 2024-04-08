Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда нормализуется обстановка на реке Урал

Нормализация обстановки на реке Урал ожидается не ранее 25 апреля

close
100%
Shutterstock/sunakri

Нормализация паводковой обстановки на реке Урал ожидается не ранее 25 апреля. Об этом этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.

«Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля», — сказано в сообщении.

Также там добавили, что вода покинула за сутки 311 жилых домов и более 1,7 тысячи приусадебных участков в Оренбургской области. В то же время остаются подтопленными около 10,1 тысячи домов и почти 18,5 тысячи садовых участков.

Ранее начальник главка МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков заявил, что паводок в Оренбургской области, куда он прибыл с визитом, изначально прогнозировался как аномальный. По словам Синькова, специалисты приняли ряд важных шагов, которые и позволили уменьшить негативные последствия от паводка для жителей области.

До этого в администрации города заявили, что уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга приближается к критической отметке.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами