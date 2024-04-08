Стало известно, когда нормализуется обстановка на реке Урал

Нормализация паводковой обстановки на реке Урал ожидается не ранее 25 апреля. Об этом этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Оренбургской области.

«Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля», — сказано в сообщении.

Также там добавили, что вода покинула за сутки 311 жилых домов и более 1,7 тысячи приусадебных участков в Оренбургской области. В то же время остаются подтопленными около 10,1 тысячи домов и почти 18,5 тысячи садовых участков.

Ранее начальник главка МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков заявил, что паводок в Оренбургской области, куда он прибыл с визитом, изначально прогнозировался как аномальный. По словам Синькова, специалисты приняли ряд важных шагов, которые и позволили уменьшить негативные последствия от паводка для жителей области.

До этого в администрации города заявили, что уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга приближается к критической отметке.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.