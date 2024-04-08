Следователи начали проверку частной пожарной части при «Крокусе»

Следственный комитет России ведет проверку деятельности частной пожарной части, находящейся в подчинении владельца «Крокус Сити Холл». Об этом со ссылкой на адвоката Игоря Трунова сообщает Telegram-канал Baza.

Адвокат сообщил, что на расстоянии около 900 метров от концертного зала расположена частная пожарная часть, подчиняющаяся владельцу «Крокуса». В день трагедии 22 марта спецтехника с экипажами должна была приехать на место в течение 3–5 минут, выломать двери, вывести людей из горящего здания и начать тушить огонь.

Технические возможности для этого существовали: в депо должны были находиться минимум 15 пожарных, а к работе готовы три укомплектованных пожарных машины. Однако их бездействие привело к быстрому распространению огня.

Baza уточняет, что, по ее сведениям, в день теракта частные пожарные не занимались ликвидацией пожара в «Крокусе». По предварительным данным, это были сотрудники Федеральной противопожарной службы, которые подрабатывали в «Крокусе» в свободное от основной службы время.

«Они просто сбежали, бросив машину», — говорится в публикации.

Возможно, после проверки будет возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

7 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокусе». Его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала.

Ранее сообщалось, что СК занимается проверкой здания «Крокуса» на огнеустойчивость.