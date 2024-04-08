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В Челябинской области заявили об улучшении ситуации с паводком

Текслер: ситуация с паводком на юге Челябинской области стабилизировалась

Ситуация с паводком на юге Челябинской области на данный момент стабилизировалась. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

По его словам, за последние два дня обстановка заметно улучшилась. В настоящее время на большинстве подтопленных территорий вода уходит, но некоторые районы остаются «на контроле». Речь идет о селе Париж и населенных пунктах Кизильское, Бреды и Южноуральск.

«Предстоит устранить переливы на дорогах и восстановить сообщение с несколькими поселками. <...> На очереди восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры», — добавил глава области.

Он подчеркнул, что 8 апреля власти региона начнут выплачивать компенсации пострадавшим из-за паводка гражданам.

В то же время Текслер призвал людей не расслабляться и сообщил, что уполномоченные органы продолжают следить за ситуацией на юге Челябинской области и в ее горнозаводской части.

6 апреля в четырех районах и одном городском округе Челябинской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Особый режим начал действовать на территории Троицкого городского округа, а также Брединского, Нагайбакского, Варнинского и Кизильского районов.

Ранее в городе Кургане объявили заблаговременную эвакуацию из-за паводка.

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