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Англичанин признан старейшим человеком в мире

UPI: 111-летний британец признан самым старым человеком в мире

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Guinness World Records

Мужчина из Англии был признан самым старым человеком в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет издание UPI.

Британец Джон Альфред Тиннисвуд из Саутпорта в 111 лет стал самым старым человеком в мире. Ранее это звание принадлежало японцу Гисабуро Сонобе. Действующий рекордсмен родился в 26 августа 1912 года. По словам мужчины, он до сих пор ведет активный образ жизни, самостоятельно управляет своими финансами и каждый день слушает радио, чтобы быть в курсе последних новостей.

Свое долголетие Джон объясняет «чистой удачей» и считает, что ему повезло дожить до такого возраста, потому что он ничего для этого не делал.

«Вы либо живете долго, либо нет, и вы ничего не можете с этим поделать», — добавил пенсионер, у которого есть четыре внука и трое правнуков.

Ранее американец выпил литр лимонного сока за рекордное время.

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