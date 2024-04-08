В МЧС сообщили о снижении числа провалившихся под лед весной 2024 года

В марте 2024 года ЧП с провалившимися под лед гражданами зафиксировано на 20% меньше, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на данные Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ.

По информации ведомства, в марте этого бода было зафиксировано 55 случаев, когда вышедшие на лед люди проваливались под воду. За прошедший месяц сотрудники МЧС РФ спасли со льда 151 человека. При этом в марте 2023 года их было 217.

Жертв также стало меньше. Если в прошлом году их было 29, то в этом — 15.

8 апреля в Петербурге спасли девушку, оказавшуюся в Неве. Об этом сообщила «Фонтанка».

Пострадавшую оперативно достали из воды. Она оказалась уроженкой Рязани, которая проживает в Невском районе Петербурга. Россиянку направили в Мариинскую больницу. Предварительно, она попала в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. По какой причине она оказалась в воде, неизвестно.

Ранее в Башкирии пенсионер отправился на рыбалку в +16 и провалился под лед.