Синоптики рассказали, когда москвичам ждать первую весеннюю грозу

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в своем Telegram-канале, что москвичам можно ожидать первую весеннюю грозу 9 апреля.

По словам специалиста, весенние грозы в апреле в средней полосе России являются достаточно редким явлением. Они случаются в среднем 1 раз в 1-2 года.

«Днем 9 апреля столичный регион окажется в зоне атмосферного фронта с волной, к вечеру, на холодном участке фронта сформируется кучево-дождевая облачность, велика вероятность грозовой деятельности», — поделилась Позднякова.

Она добавила, что в связи с общим потеплением климата теперь грозу в Москве можно ожидать в начале апреля вместо привычного мая.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин говорил, что почти всю неделю в столице и области будет по-летнему тепло, а ближе к выходным станет заметно холоднее, пройдут небольшие дожди.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.