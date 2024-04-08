В «Рувики» рассказали об обновлении энциклопедии и новом спецпроекте

Интернет-энциклопедия «Рувики» представила обновление и спецпроект для подготовки школьников к выпускным экзаменам, сообщили в пресс-службе организации.



Отмечается, что теперь на портале школьникам доступны выверенные материалы, которые помогут в подготовке к экзаменам. На данный момент командой «Рувики» было подготовлено 746 статей для подготовки к ЕГЭ и 705 статей для подготовки к ОГЭ. При этом все статьи прошли проверку экспертами Российской академии наук и содержат точные данные и анализ по каждой из существующих дисциплин.

«Нам очень хотелось помочь школьникам и их родителям в решении сложной и волнительной задачи подготовки к экзаменам. Каждый из нас помнит, как много сил занимает поиск и проверка материалов по нужным темам. Мы собрали в одном месте полезные проверенные Российской академией наук статьи по каждой дисциплине», — рассказал гендиректор «Рувики» Владимир Медейко.

Он считает, что новый спецпроект сможет оказать поддержку школьниками в подготовке к выпускным испытаниям и поможет достичь отличных результатов.

Кроме того, «Рувики» была обновлена до второй версии. С новым обновлением портал получил улучшенный интерфейс, возможность настройки режима чтения с выбором светлой и темной тем, а также изменение размера шрифта и ширины сайта.

Вместе с тем появилась функция прослушивания статей в аудиоформате. Также для зарегистрированных пользователей была внедрена первая версия системы рекомендаций, которая учитывает просмотренные пользователем страницы.

При это в «Рувики» планируют в течение апреля ввести функционал и для экспертов. Например, при подтверждении статуса авторы смогут рецензировать работы под своим именем, а другие пользователи видеть того, кто рецензировал статью.

По мнению Медейко, эти изменения станут первым шагом к инновационному технологичному продукту, каким представляется «Рувики». Он подчеркнул, что команда портала до конца 2024 года планирует представить новые инструменты в интернет-энциклопедии, которые качественно изменят восприятие современной энциклопедии для пользователей.

Напомним, в продолжение объявленной в 2023 году стратегии «Рувики» продолжила работу по развитию разделов на языках народов России. К уже открытым 11 разделам добавились бурятский, вепский, ингушский, калмыцкий, коми, коми-пермяцкий, ливвиковский и хакасский языки.