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В Екатеринбурге учительница таскала школьника по классу и привлекла класс к конфликту

В Екатеринбурге учительница протащила мальчика через класс

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В Екатеринбурге у учительницы возник конфликт с одним из учеников. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в прошлом году, но кадры произошедшего появились только сейчас. Женщина кричит на ученика и запрещает ему трогать ее стол. Помимо этого, педагог хватает ребенка за руки и тащит по классу.

Остальные дети сначала наблюдают за происходящим, потом помогают учительнице держать мальчика. В какой-то момент женщина замечает съемку и требует убрать телефон.

По какой причине между педагогом и учащимся возник конфликт, неизвестно. Информация о том, получил ли ребенок травмы, отсутствует.

По словам источника, подобные случаи уже происходили как минимум трижды. Родители жаловались на женщину в департамент образования города, но там, наиболее вероятно, не отреагировали на ситуацию.

Ранее в Челябинской области учительница поставила камеру в школьном туалете.

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