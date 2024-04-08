Жителя Нижегородской области задержали за передачу секретных сведений

Житель города Дзержинск Нижегородской области задержан сотрудниками регионального управления ФСБ за передачу сведений о маршрутах перевозки вооружения в зону специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Задержанный осуществлял передачу сведений, раскрывающих способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону проведения специальной военной операции», - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о сотрудничестве с организациями, при поддержке иностранных спецслужб действующими против интересов РФ, мужчина принял из идеологических соображений.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). Во время обыска дома у задержанного изъяты электронные носители информации. Сотрудники регионального управления ФСБ ведут расследование и поиск его возможных сообщников.

8 апреля сообщалось, что в Волгоградской области по подозрению в госизмене задержали мужчину, намеревавшегося вступить в ВСУ.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в ЛНР мужчины, передававшего Киеву данные о пограничниках РФ.