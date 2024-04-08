В Стерлитамаке охранник больницы вышвырнул пациента из здания и избил его на улице

В Стерлитамаке охранник больницы избил пациента, проходившего лечение в отделении хирургии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По предварительным данным, от рук сотрудника ЧОПа пострадал пациент городской клинической больницы Стерлитамака. Он был знаком персоналу медучреждения, так как регулярно наблюдался в отделении хирургии.

В этот раз мужчина вновь обратился за помощью, но зайти в больницу ему не позволил охранник. Он вытолкнул больного на улицу, повалил его на землю и принялся избивать ногами.

Узнав о произошедшем, главный врач Ильшат Яппаров решил пожаловаться на агрессивного охранника его непосредственным руководителям. Те комментировать попавший на видео инцидент отказались.

Ранее охранники избили посетителя бара в Воронеже, а его друг получил химический ожог обоих глаз.