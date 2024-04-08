Названы профессии, которым не стоит учиться онлайн

Руководитель проектов онлайн-образования Анна Самокатова в интервью РИАМО перечислила профессии, которые не стоит осваивать с помощью онлайн-курсов. Так, эксперт не советует получать IT-специальность с нуля. По ее словам, за последний год зарплаты начинающих программистов упали на 15% и продолжают снижаться.

«Программисты зарабатывают больше всех — надо идти и учиться именно на айтишника», — распространенное мнение. Но, увы, именно за счет своей растущей популярности айтишные специальности начали приносить меньше дохода: количество выпускников разнообразных онлайн-школ растет как грибы после дождя, все они находятся в сегменте «джуниор» или «стажер», — отметила Самокатова.

Также она предостерегла от прохождения курсов нутрициолога. Эксперт напомнила, что, в отличие от диетолога, нутрициолог не обязан иметь медицинское образование. Репутация этой профессии становится все хуже из-за растущего числа неквалифицированных специалистов в этой сфере, пояснила Самокатова.

Кроме того, специалист не советует получать в режиме онлайн профессию тренера, поскольку она изначально является контактной и подразумевает работу с людьми.

Согласно исследованию Level Group, с которым ознакомилась «Газета.Ru», чаще всего жилье бизнес- и комфорт-класса покупают IT-специалисты, предприниматели, представители здравоохранения, государственного и муниципального управления.

Без оформления ипотеки квартиры приобретают чаще всего предприниматели и представители топ-менеджмента.

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