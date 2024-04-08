В СК РФ заявили о продолжении поисков наркосбытчика, напавшего на полицейских

Следственный комитет РФ опроверг информацию о задержании мужчины, подозреваемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов в Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

В заявлении отмечается, что в данный момент стражи порядка разыскивают предполагаемого преступника. Полицейские делают все возможное для его поимки, уточнили представители СК РФ.

«Информация о задержании подозреваемого в нападении на полицейских в Московской области не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе следственного управления по региону.

7 апреля двое сотрудников отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский проводили оперативные мероприятия в подмосковной деревне Якимово. Они должны были задержать наркосбытчика, но тот заметил слежку и открыл огонь по правоохранителям. Впоследствии злоумышленник скрылся с места преступления на мотоцикле без номеров.

В результате старший прапорщик Сергей Ефименко и его напарник Григорий С. получили серьезные ранения. Первого мужчину спасти не удалось, за жизнь второго борются врачи.

При этом в ночь на 8 апреля в сети появились сообщения о задержании некоего Филиппа Ж., которого подозревают в нападении на стражей порядка. Позже Telegram-канал Shot со ссылкой на министерство внутренних дел страны назвал эти сведения фейком и уточнил, что поиски мотоцикла и его владельца продолжаются.

Ранее в Уфе пьяный мужчина избил стулом сотрудницу правоохранительных органов.