Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военные инженеры прибыли в Орск для борьбы с паводком

МО: в Орск прибыли более 100 военных инженеров для помощи в борьбе с паводком

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Орск Оренбургской области были направлены военные инженеры Минобороны РФ для борьбы с паводком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.

По данным ведомства, в регион прибыли 100 военных и 18 единиц спецтехники для оказания помощи в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал.

«Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками», — говорится в сообщении.

До этого мэр города Сергей Салмин заявлял, что в Оренбурге могут отключить Уральский водозабор в случае критической ситуации с паводком.

В случае критической ситуации с паводком водозабор может быть затоплен, в таком случае без водоснабжения могут остаться 30% населения города.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать регионы, в которых наблюдаются затопления из-за паводков.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами