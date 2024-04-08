Военные инженеры прибыли в Орск для борьбы с паводком

В Орск Оренбургской области были направлены военные инженеры Минобороны РФ для борьбы с паводком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.

По данным ведомства, в регион прибыли 100 военных и 18 единиц спецтехники для оказания помощи в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал.

«Военные инженеры Ясненского ракетного соединения прибыли в Орск для оказания помощи в борьбе с паводками», — говорится в сообщении.

До этого мэр города Сергей Салмин заявлял, что в Оренбурге могут отключить Уральский водозабор в случае критической ситуации с паводком.

В случае критической ситуации с паводком водозабор может быть затоплен, в таком случае без водоснабжения могут остаться 30% населения города.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать регионы, в которых наблюдаются затопления из-за паводков.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.