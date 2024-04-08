«Мы бы погибли»: пассажирка утонувшей под Самарой лодки рассказала, что людям не помогали

Лодка, которая перевернулась во время эвакуации людей из села Полудни Самарской области, была перегружена — вместо четырех человек в ней находились восемь. Другой лодки с мотором для спасения жителей села не нашлось. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница Самары Мария, которая эвакуировалась из Полудней на этом судне.

«Село Полудни находится в Кинель-Черкасском районе, где каждый год происходят подтопления. В этом году в связи с ситуацией с Орском вся вода хлынула в нашу сторону. Улицу, на которой проживает моя мама и где я родилась, затопило полностью. 6 апреля я поехала туда из Самары вместе со своим дядей, чтобы приподнять технику, перекрыть газ и свет. Я переправилась на ту сторону на этой же лодке с этим же мужчиной. Мы подняли всю технику, начали возвращаться обратно, по дороге забрали еще пассажиров. [В лодке находились] два подростка 2005 и 2007 года рождения, шестилетний ребенок, бабушка, дедушка подростков, я, мой дядя и непосредственно водитель лодки. Я думаю, что это был МЧСник, потому что другим не дозволено перевозить людей. Благо, что подростки, я и маленький ребенок были одеты в жилеты. Лодка рассчитана на четырех человек, но в нее посадили восемь. Присутствовал при этом [другой сотрудник] МЧС. То есть контроля того, сколько человек садится в лодку, не было. Плюсом были вещи еще у каждого, пакеты, сумки», — рассказала Мария.

По словам женщины, решение пересекать реку с сильным течением было принято из-за того, что в селе был поврежден подвесной мост и по нему нельзя было эвакуировать детей. Из-за перегруженности лодки капитан не справился с управлением и пассажиры оказались в ледяной воде.

«Мы перевернулись, и я думала, что ребенок погиб сразу. Ее бабушку я сначала вообще не увидела, они лежали на спине. Дедушка вытащил девочку на лодку. Я в полуподвешенном состоянии была на дереве. К сожалению, девочку мы не смогли поставить, это было чисто физически невозможно. Ребенок не смог бы там удержаться. 20 минут девочка находилась в воде. Абсолютно никакой спасательной организации, даже не было запасной лодки. Спасибо нашему местному жителю, который по той стороне нашел нам резиновую лодку, перенес ее через сломанный мост, ее надули и только спустя 20 минут эвакуировали девочку и женщину. Спустя 30 минут эвакуировали меня и остальных всех», — объяснила она.

По словам Марии, когда ее высадили на берег, ни представители МЧС, ни медики не предложили ей помощи. Из администрации района также до сих пор не поступило никаких обращений. Женщина уже написала обращения губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и президенту Владимиру Путину на организацию эвакуации.

«Когда меня привезли на берег и я вылезла из лодки, ко мне никто не подошел, не предложил мне помощь, не спросил, как моя фамилия. Благо у меня там была машина. Я села в машину, разделась, грелась и ждала еще минут 20, пока дядю эвакуируют. Также к дяде никто не подошел, хотя стояла скорая. До сих пор ко мне не поступило обращений ни из администрации Кинель-Черкасского района, ни из администрации Самары. Мной было написано заявление и в Кинель-Черкасскую администрацию, и [губернатору] Азарову напрямую и Владимиру Путину в приемную», — подчеркнула она.

Мария возмутилась тем, что в СМИ пишут о том, что в результате аварии с лодкой никто не пострадал. По ее словам, шестилетняя девочка и ее бабушка оказались в больнице с переохлаждением. Мария также подтвердила, что водитель лодки был в нетрезвом состоянии.

«[Водитель] был в нетрезвом состоянии. Как же никто не пострадал? Мы должны были погибнуть, что ли? Бабушка с ребенком оказались в больнице, у бабушки сильное переохлаждение и шок. У ребенка травма 100% обеспечена. Еще не знаю, как со здоровьем у всех у нас будет — столько времени в ледяной воде провести. Если бы нас перевернуло на середине реки, мы бы погибли», — заключила она.

До этого в СМИ появилось видео, как в Самарской области перевернулась лодка, на которой эвакуировали людей из затопленного села Полудни. Лодка быстро пошла ко дну, однако людям удалось уцепиться за ветки деревьев. Они ожидали помощь в воде. По предварительным данным, мужчина, перевозивший пассажиров на лодке, был пьян.

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