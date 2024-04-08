На выставке «Россия» рассказали об эволюции Рунета

На выставке-форуме «Россия» 7 апреля, в День Рунета, директор по развитию медиа Rambler&Co и главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров рассказал посетителям об эволюции интернет-контента, сообщает пресс-служба Rambler&Co.

Он отметил, что с момента появления первого сайта с доменом .ru в 1994 Рунет сделал невероятный скачок вперед.

Также в рамках лекции Тодоров рассказал, как нейросети влияют на работу интернет-СМИ, что происходит с современными медиа и как сделать эмоциональный контент.

В конце лекции Тодоров также провел викторину, победитель которой выиграл авторскую игру от Rambler&Co «Медиаполию». Игра представляет собой аналог «Монополии», но игрокам предстоит заняться медиабизнесом.