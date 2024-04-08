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Стало известно о состоянии пассажиров перевернувшейся лодки в Самарской области

«360»: пассажиры лодки, перевернувшейся при эвакуации, спаслись благодаря жилетам

Жители села Полудни в Самарской области, пострадавшие во время эвакуации из-за паводка, спаслись благодаря жилетам, которые им предоставили перед посадкой. Они не получили никаких травм и сейчас с ними все хорошо, рассказала телеканалу «360» мама одной из пассажирок перевернувшейся лодки.

Напомним, накануне жителей села эвакуировали из-за затопления, но лодка перевернулась, в результате чего трое взрослых и двое детей оказались в воде.

«На детях были жилеты. Местные жители с другими спасателями принесли надувную лодку, и на ней их переправляли по одному», — рассказала мама одной из пострадавших девочек, поблагодарив тех, кто снабдил детей спасательными жилетами.

По словам женщины, все пассажиры спаслись, избежав травм. Однако они провели в холодной воде час, поэтому близкие опасаются возможных последствий для здоровья.

Напомним, помимо Самарской области, от затопления пострадали и другие российские регионы, в первую очередь – Оренбургская область. Там оказались затоплены более 6,5 тыс. жилых домов, проводится эвакуация. В Орске прорвало дамбу. Кроме того, в МЧС РФ предупредили о риске затопления районов Тюмени, а также заявили о беспрецедентном уровне половодья на Урале и в Поволжье.

Жители Орска ранее рассказали, как спасают сами себя от паводков.

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