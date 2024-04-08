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Врачи рассказали, с какого возраста нужно проходить регулярный медицинский чек-ап

Врач Белоусова: регулярный чек-ап или диспансеризацию нужно проходить с 30 лет

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Россиянам не следует игнорировать регулярную диспансеризацию или чек-ап организма – медицинское обследование с анализами, зависящими от возраста. Такие процедуры позволяют вовремя выявить и вылечить опасные заболевания, считает врач-терапевт, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. Некоторые исследования необходимо начинать проходить с 30 лет, рассказала она в беседе с телеканалом «360».

Мужчинам диспансеризация требуется с 35 лет из-за риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, отметила врач. Одним из опасных диагнозов является атеросклероз, который важно вовремя выявить, подчеркнула она. Также с 35 лет необходимо проходить уролога, добавила она, пояснив, что многие заболевания в последние годы сильно «молодеют».

Женщинам требуется проводить регулярный ультразвук молочных желез уже с 30 лет, считает Белоусова. Регулярную маммографию, по ее словам, нужно делать с момента начала климакса. Кроме того, всем требуется проходить флюорографию, так как она часто помогает определить рак на разных стадиях или туберкулез.

С возрастом чек-ап организма требуется проводить чаще, начиная с помещения терапевта, считает врач. Необходимый минимум – раз в год, а при выявлении какого-либо хронического заболевания – два раза.

«То, что сегодня входит в программу диспансеризации для людей разных возрастов, действительно важно. Некоторые вещи помогают подловить достаточно серьезные заболевания прямо в их начале», — заключила Белоусова.

Напомним, онкологи подчеркивают, что регулярный профосмотры и соблюдение рекомендаций докторов сводят риск развития рака к минимуму.

Ранее врачи призвали соблюдающих пост россиян пройти диспансеризацию.

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