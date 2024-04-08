Музей-заповедник «Коломенское» благоустроят в течение трех лет

В Москве в этом году начнутся масштабные работы по благоустройству территории музея-заповедника «Коломенское». Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Настало время провести вторую волну благоустройства больших московских парков. В этом году работы пройдут в Парке Горького, Сокольниках и музее-заповеднике «Коломенское», — написал мэр в своем Telegram-канале.

По его мнению, большие городские парки стали настоящими жемчужинами Москвы, а также гордостью и любимыми местами отдыха многих поколений москвичей.

«В течение последних лет мы активно развиваем парковую инфраструктуру. Для малышни оборудуем интересные и развивающие игровые площадки, для любителей спорта — беговые и велосипедные дорожки, летние бассейны и зимние катки, для всех горожан — уютные тихие зоны. Владельцы собак могут заниматься с питомцами на обустроенных площадках. Парки регулярно участвуют в общегородских фестивалях и организуют множество своих», — отметил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что проект благоустройства «Коломенского» призван решить текущие проблемы, сохранив при этом уникальный дух этого места. По его словам, благоустройство парковой зоны планируют завершить в ближайшие три года.

Отмечается, что работы по обновлению «Коломенского» пройдут в три этапа. Первый этап благоустройства, к которому приступят в этом году, включает обновление набережной Москвы-реки. Так, сначала специалисты приведут в порядок участок в районе станции метро «Кленовый бульвар», а затем будут продвигаться в сторону Сабуровского моста. Работы затронут набережную протяженностью 3,5 километра.

Кроме того, планируется создать еще один свадебный сад с церемониальным павильоном на 200 человек. На его территории будет разбит регулярный сад. Также там оборудуют смотровую площадку с подвесными качелями и пространство для игр.

На втором этапе работ специалисты обновят парк аттракционов и добавят новые возможности в рекреационной зоне рядом со станцией метро «Кленовый бульвар» и на площадках около исторических объектов. В третий этап благоустройства войдет реабилитация садов, оврагов и каскада прудов на Коломенском ручье.