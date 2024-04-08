«Сами себя спасаем»: в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением

Жители поселка Первомайский, расположенного неподалеку от Орска, вынуждены «спасать себя сами» после паводков. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Людмила. Женщина отметила, что прибывшие в город спасатели даже не знают о существовании ее поселка, поэтому люди вынуждены сами себе привозить продукты.

«У нас затоплены дома по самые крыши. Вода то прибывает, то убывает. Из представителей власти к нам никто не приезжал. Со стороны администрации нет абсолютно никакой помощи. Сами себя спасаем. Спасатели, которые к нам прибыли в город, спасают людей, проживающих в самом городе, в Старом городе. У нас работают только местные. Спасатели на резиновых лодках. Большой техники, которая предназначена для эвакуации людей (наподобие амфибий), у нас нет вообще. Спасатели, которые приехали к нам в город с других регионов, даже не знают, что есть такой поселок Первомайский в Орске. Воды не было, в магазине все смели. Только сегодня начали завозить воду, хлеб. Со своей бедой мы остались один на один. Сами как-то привозим продукты из города», — сказала она.

Людмила уточнила, что спастись от воды благодаря насыпям было невозможно, поскольку «вода пришла очень быстро и неожиданно». Она добавила, что большинство жителей остались дома, чтобы охранять имущество — в поселке начались грабежи.

«У нас поселок примерно 14 тыс. человек. Вывезли стариков, маленьких детей куда смогли. Большинство остались, кто у родственников, кто здесь охраняет свои дома и имущество. У нас началось мародерство и грабежи. Мародеры начали ходить по домам, простукивать заборы — живут ли люди в домах. В нашем районе полицейские присутствуют. У нас не было никаких сигналов оповещения, сирен, как в других районах города. Местные жители помогают друг другу, чем могут. На своих лодках люди плавают по улицам, смотрят уровень воды, состояние домов. Бесплатно помогали в эвакуации людей, имущества, автомобилей, что можно было еще спасти из домов. Беда такого масштаба нас сплотила и объединила», — подчеркнула она.

4 апреля на территории Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с началом весенних паводков. На следующий день в городе Орске произошел прорыв дамбы в двух местах, из-за чего ситуация в регионе еще больше осложнилась. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней, но власти ничего с этим не делали. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч домов и участков. По некоторым оценкам, их больше 10 тысяч.

Для каждого пострадавшего была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Администрация региона установила финансовую помощь в размере 25 и 50 тыс. рублей на человека в случае частичной или полной утраты имущества первой необходимости соответственно.

Позже губернатор удвоил выплаты пострадавшим от подтоплений. Теперь они получат единовременные выплаты в размере 20 тыс. рублей, а также 50 тыс. рублей — при частичной — и 100 тыс. — при полной утрате имущества первой необходимости.

Ранее в Госдуме назвали недостаточным размер компенсаций для жителей Оренбуржья.