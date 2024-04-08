Эксперты рассказали, как избавиться от садовых муравьев без химии

На дачных участках в России часто появляются муравьи разных видов — бурые, дерновые, краснощекие и обыкновенные садовые. Почти все они питаются культурными растениями. Вывести их с участка можно не только с помощью химических средств, но и народных методов, выяснила Общественная Служба Новостей.

Муравьи особенно плохо переносят резкие запахи, поэтому выгнать их с участка можно с помощью листьев аниса с протертым чесноком, опилок или керосина. Такие источники запаха следует разложить по тропам муравьев.

Помимо этого, муравьи не переносят запахи петрушки, полыни, скипидара, корицы, табачного пепла, бузины, мяты, а также растительного масла и древесного угля, считают специалисты. При этом они подчеркивают, что насекомые могут пользоваться обходными путями, поэтому следует в первую очередь избавиться от муравейника гуманным способом. Для этого после наступления ночи его выкапывают и переносят в поле или лес, а оставшуюся яму заливают кипятком.

Также специалисты советуют защитить деревья от муравьев — для этого нужно обработать нижнюю часть стволов конопляным маслом и вокруг создать защиту из сажи и льняного масла. Стволы также рекомендуется обвязать поролоном.

Напомним, также специалисты советуют использовать для борьбы с садовыми муравьями красный сушеный перец. Его рекомендуется перемалывать и полученной пудрой посыпать муравейники и землю между грядок.

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