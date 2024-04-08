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Россиянин совратил свою 11-летнюю дочь в Ленобласти

РЕН ТВ: в Ленобласти мужчину задержали по подозрению в совращении своей дочери

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Depositphotos

В Ленобласти мужчину задержали по подозрению в совращении 11-летней дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел в городе Мурино. Мать 11-летней девочки обратилась в полицию с заявлением о том, что отец совратил ребенка, когда они оба были дома.

Сотрудники правоохранительных органов задержали отца несовершеннолетней. Его опросили, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сотрудник строительной компании совратил школьницу в Петербурге. С заявлением в полицию обратилась мать 13-летней школьницы. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина домогался ее дочери во дворе жилого дома и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовно дело.

Ранее мужчина напал на школьницу в подъезде дома в Петербурге.

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