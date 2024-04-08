Россиянам назвали самые опасные действия при укусе змеи

Весной змеи пробуждаются от спячки и могут заползти на дачный участок либо встретиться человеку на природе. При укусе рептилии важно не усугубить ситуацию неправильными действиями. Так, специалисты предупреждают, что нельзя пытаться высосать яд из места укуса, выяснила Общественная Служба Новостей.

Попытка высосать змеиный яд вряд ли окажется эффективной, более того — она несет в себе риски попадания яда в слизистую полость рта. Также эксперты призывают не пытаться вырезать место укуса, так как при этом можно занести в рану опасную инфекцию, а точно угадать место распространения яда невозможно.

Нельзя после укуса змеи накладывать жгут, так как это грозит дыхательным параличом, а впоследствии может привести к ишемии, гангрене и ампутации. Прижигать укус также бессмысленно — яд проникает слишком глубоко, так что эти действия лишь усилят страдания человека.

Нельзя также использовать как компресс алкоголь или пробовать с его помощью провести дезинфекцию изнутри, так как спиртное усиливает действие яда и препятствует его выводу из организма.

При укусе змеи специалисты советуют обеспечить неподвижность укушенной конечности, чтобы яд не распространялся, продезинфицировать рану и вызвать «скорую». Чтобы яд вышел из организма быстрее, человеку нужно пить много жидкости — воды, чая или бульона.

Напомним, при укусе гадюки рекомендуется также на место укуса наложить холодный компресс и положить пострадавшего так, чтобы голова была набок — в случае рвоты так он не задохнется. Кроме того, некоторые эксперты все-таки советуют попытаться высосать яд, но подчеркивают, что делать это нужно в первые секунды после укуса, и сразу после этого прополоскать рот.

Специалисты ранее рассказали, как уберечь ребенка от укуса змеи.