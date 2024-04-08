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На Украине заявили о почти полном разрушении ряда электростанций

Financial Times: несколько электростанций на Украине почти полностью уничтожены

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Evgeniy Maloletka/AP

Несколько электрических подстанций на Украине оказались почти полностью разрушены. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

По их словам, нынешние повреждения инфраструктурных объектов значительно хуже по сравнению с тем ущербом, которые они получили зимой 2022–2023 годов. В то же время источники издания уточнили, что по масштабам разрушений предыдущая зима все же была сложнее.

«Украина не предоставила подробностей о масштабах ущерба на каждой электростанции, но официальные лица заявили, что некоторые из них <....> были почти полностью разрушены», — говорится в публикации.

Журналисты подчеркнули, что в том числе речь идет об инфраструктурных объектах в Харьковской области.

При этом ситуацию прокомментировал генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко. В частности, он обратил внимание на сообщения об утрате компанией 80% генерирующих мощностей. Как сказал специалист, холдинг намерен восстановить 50% уничтоженных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в течение трех-четырех месяцев.

Ранее в министерстве энергетики Украины оценили возможность «тотального блэкаута» в стране.

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