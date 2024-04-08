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Яндекс Лавка начала продавать свои технологии стороннему бизнесу

Яндекс Лавка поможет сетевому ритейлу технологичными решениями

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Яндекс Лавка запустила направление по продаже собственных технологий сетевым ритейлерам, сообщает пресс-служба компании. Предлагаемые решения рассчитаны как на онлайн-, так и на оффлайн-торговлю.

Отмечается, что решения Лавки позволят ритейлерам организовать или усовершенствовать процесс сборки и доставки товаров. При этом бизнес может использовать как полный набор технологий, предлагаемых Лавкой, так и отдельные модули.

«Среди B2B-продуктов Лавки — системы для сборки заказов с полок магазинов, для управления дарксторами, ассортиментом, сменами курьеров и сборщиков, алгоритмы пополнения запасов и создания с помощью искусственного интеллекта маршрутов для курьеров», — говорится в сообщении.

Кроме того, бизнес может получить полностью готовое приложение: его достаточно наполнить собственным контентом. Также среди продуктов Лавки для ритейлеров есть востребованные рынком решения, которые сам сервис не использует. Например, технология, позволяющая организовать сборку заказов с полок магазинов или работать с весовыми товарами.

Как уточнили в пресс-службе сервиса, первым партнером Лавки стала «Азбука вкуса», которая планирует запустить пилотные дарксторы в Москве. Предполагается, что такое решение позволит сети увеличить качество и скорость сборки покупок, а также уменьшить нагрузку на офлайн-магазины.

Напомним, Лавка уже несколько лет работает в России с положительной экономикой на заказ, ее технологии успели доказать свою эффективность. Всего у Лавки больше 500 дарксторов, а в ее ассортименте около 5 тыс. товаров.

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