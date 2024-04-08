Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лекарства от аллергии призвали внести в список запрещенных для водителей препаратов

Врач Эдигер: антигистаминные препараты нельзя пить при вождении автомобиля

close
100%
Depositphotos

Лекарства от аллергии имеют множество побочных эффектов, опасных для выполнения ответственных задач. К примеру, антигистаминные препараты могут привести к ДТП при вождении автомобиля, так как часто они вызывают замедление реакции и сонливость, рассказал специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал внести такие лекарства в список запрещенных для автомобилистов.

Сегодня препараты от аллергии не включены в какие-либо запрещенные списки, однако они вызывают сильную сонливость, снижают скорость реакции, нарушают способность человека сосредоточиться и сохранить внимание, отметил врач.

«То есть, если называть вещи именами — [антигистаминные препараты] практически исключают квалифицированное вождение и любое безопасное вождение вообще», — подчеркнул он.

Опасность, по словам Эдигера, представляют в том числе препараты третьего поколения, хотя и утверждается, что их «побочка» сведена к минимуму. Человеку следует сделать выбор между вождением и приемом лекарств от аллергии, заявил врач и призвал внести антигистаминные в список препаратов, которые запрещены при вождении машины. По его мнению, это поможет не только автомобилистам, но и пешеходам.

Также Эдигер подчеркнул важность серьезного лечения аллергии вместо бездумного приема лекарств, подчеркнув, что в противном случае она может привести к появлению аутоиммунных атак и развитию более страшных заболеваний.

Напомним, врачи считают, что, если на долгое время ограничить контакт с аллергеном, аллергия может полностью пройти, так как иммунная система про него «забудет».

Ранее Эдигер назвал симптом, при котором нужно срочно вызывать «скорую».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами