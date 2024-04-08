Женщина утратила способность говорить после неудачного кесарева сечения

Британка утратила способность говорить после кесарева сечения и вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Об этом сообщает Mirror.

Несколько лет назад 31-летняя Лиэнн Фрейзер из Северного Йоркшира стала матерью. Ее сын Генри появился на свет с помощью кесарева сечения и был полностью здоров, но организм Лиэнн, согласно первоначальной версии медиков, странно отреагировал на анестезию. После операции она столкнулась с функциональным неврологическим расстройством, из-за которого в течение полутора лет не могла нормально говорить. Сначала она стала запинаться во время разговора, а затем у молодой матери начались спазмы.

Женщина утверждает, что вернуть речь ей удалось благодаря песни «Mysterious Girl» Петра Андре. Она стала напевать эту песню и в итоге смогла заговорить со своим мужем и сиделкой. Теперь Лиэнн постоянно использует песни, продолжая тренировки, и по-прежнему борется с другими симптомами, например, неэпилептическими приступами. Сейчас Лиэнн принимает лекарства, чтобы купировать приступы, и обезболивающие, чтобы бороться со спазмами в спине. Кроме того, британка часто пользуется тростью в доме и инвалидным креслом на улице.

«Я могу провести несколько часов в день без сознания. Я не могу готовить. Я не могу водить машину. Я никогда не думала, что в 32 года мне придется пользоваться инвалидным креслом. Это изнурительно», — призналась Лиэнн.

Ранее 22-летняя девушка пожаловалась, что вынуждена ходить с тростью из-за груди, которая весит 13 кг.