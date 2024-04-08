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В МВД опровергли, что напавший на полицейских наркосбытчик пойман

Shot: поиски наркосбытчика, напавшего на полицейских в Подмосковье, продолжаются

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Прокуратура Московской области

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать черный мотоцикл Honda и его владельца, который подозревается в нападении на полицейских в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot со ссылкой на МВД.

В ночь на 8 апреля в сети появилась информация о задержании возможного злоумышленника в Тверской области. Telegram-канал Baza сообщал, что под стражей оказался некий Филипп Ж.

Однако позже ситуацию прокомментировали представители министерства внутренних дел РФ. По данным ведомства, новости о задержании мужчины не соответствуют действительности.

«Байкер продолжает скрываться», — подчеркивается в публикации.

7 апреля сотрудники отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский проводили оперативные мероприятия в подмосковной деревне Якимово. Стражи порядка должны были задержать наркосбытчика.

Однако злоумышленник заметил слежку и открыл огонь по правоохранителям из неустановленного оружия, после чего скрылся с места преступления на мотоцикле без номеров. В результате старший прапорщик Сергей Ефименко и его напарник Григорий С. получили серьезные ранения. Первого мужчину спасти не удалось, за жизнь второго сейчас борются врачи.

Ранее МВД РФ обратилось к водителям за помощью в поимке наркосбытчика, напавшего на полицейских.

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