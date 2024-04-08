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11-летняя девочка пропала в Новокузнецке после ссоры с матерью и заночевала в подъезде

В Новокузнецке пропала 11-летняя девочка, поссорившаяся с матерью

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Pixabay

В Кузбассе пропавшая после ссоры с матерью девочка нашлась в подъезде чужого дома. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Кемеровской области.

Поздним вечером 6 апреля в полицию обратилась жительница Новокузнецка. Она сообщила, что в 20:00 ее 11-летняя дочь вышла из машины после ссоры и не вернулась домой. Женщина искала дочь самостоятельно в течение нескольких часов, но затем поняла, что ей нужна помощь.

На школьницу составили ориентировку, ее разослали нарядам полиции и разместили в СМИ. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. В них принимали участие полицейские, оперативники и волонтеры. Местонахождение пропавшей удалось установить на следующее утро.

«Один из горожан, которому полицейские показали ориентировку, рассказал, что видел девочку в своем подъезде. По указанному адресу незамедлительно был направлен наряд полиции, который обнаружил школьницу», — отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что в отношении девочки противоправных действий не совершалось.

Ранее волонтеры разыскали влюбленных школьников, которые ушли из дома и пропали в Ижевске.

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