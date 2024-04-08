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«Это нормально?: в ХМАО пожаловались на мигрантов, живущих в подвале многоквартирного дома

Жители ХМАО рассказали о живущих в подвале многоквартирного дома мигрантах

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Югре мигранты проживают в подвале многоквартирного дома. Об этом рассказал подписчик Тelegram-канала «Типичный Ханты-Мансийск».

По словам местного жителя, в подвальном помещении дома №13а на улице Сутормина в Ханты-Мансийске поселились иностранные граждане. Он утверждает, что ежедневно видит, как по утрам они куда-то уезжают на машине.

«Рано утром приезжает за ними «Газель». Они быстро, как тараканы, выскакивают толпой, садятся и уезжают. Вечером привозят [обратно]. Скажите, пожалуйста, это нормально?», — поинтересовался очевидец.

Комментаторы единогласно решили, что так быть не должно, и посоветовали жильцам дома обратиться в управляющую компанию. Один из пользователей сообщил, что большая группа мигрантов живет в одной из квартир дома №7 на улице Дунина-Горкавича. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре ситуацию пока не комментировали.

Ранее десятки мигрантов парализовали работу психиатрической больницы в Новосибирске.

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