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В Орске зафиксировали снижение уровня воды в реке Урал

Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на девять сантиметров

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Сергей Никифоров/РИА Новости

Специалисты зафиксировали снижение уровня воды в реке Урал в районе города Орска. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Оренбургской области.

В заявлении отмечается, что по состоянию на утро 8 апреля уровень воды в реке снизился на девять сантиметров. Сейчас этот показатель составляет 963 см, уточнили представители властей.

При этом в городе Оренбурге наблюдается противоположная ситуация. За минувшие сутки уровень воды в соответствующей части Урала вырос на 16 см и составил 872 см. Накануне утром он достиг отметки в 856 см.

4 апреля на территории Оренбургской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с началом весенних паводков. На следующий день в городе Орске произошел прорыв дамбы в двух местах, из-за чего ситуация в регионе еще больше осложнилась.

Как рассказали местные жители, течь в гидротехническом сооружении появилась за несколько дней до инцидента. Уже 6 апреля уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга начал приближаться к критической отметке в 930 см.

Ранее вода начала подступать к Новому городу Орска.

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