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Во Владивостоке один человек погиб в результате пожара на судне

«Ъ»: при пожаре на судне «Катерина Великая» во Владивостоке погиб один человек

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Виталий Аньков/РИА Новости

В результате пожара на судне «Катерина Великая» погиб один человек, еще трое пострадали и были госпитализированы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

В данный момент правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

В ГУ МЧС РФ по Приморью сообщили, что на судне в результате пожара повреждено технологическое помещение на площади около 50 кв. м. Всего в ликвидации огня было задействовано 15 единиц пожарной техники и 54 человека личного состава.

По данным Telegram-канала 112, пожар на судне начался еще 7 апреля. Пламя охватило судно в момент, когда оно находилось на техобслуживании на судоремонтном заводе. К настоящему времени огонь ликвидирован.

Ледокол «Катерина Великая» должен был стать проводником боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в Арктике. Его задача — повысить возможности боевых кораблей в районах со сложной ледовой обстановкой. Как только корабль примут в состав ВМФ, на нем поднимут Андреевский флаг.

Ранее в Пентагоне заявили, что США уступают РФ и Китаю по числу ледоколов.

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