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Эксперт объяснил, когда заработает генерация на ЗАЭС

Марцинкевич: генерация на ЗАЭС заработает, когда диверсии станут невозможными

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Reuters

Главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика-Инфо» Борис Марцинкевич утверждает, что Запорожская АЭС запустит генерацию только после того, когда на ней будет обеспечена безопасность. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ЗАЭС сможет работать в режиме остановки блоков столько, сколько потребуется.

По его мнению, линия боевого соприкосновения должна находится на расстоянии от станции, чтобы было невозможно провести диверсии.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя атаку на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), назвал неприемлемым нападение на ядерные объекты и заявил, что никто не извлечет из него военную или политическую выгоду.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям властей Украины Родион Мирошник назвал бредом заявления МАГАТЭ об ударах Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС без обозначения источника атак.

Ранее постпред РФ отреагировал на атаку украинских войск на Запорожскую АЭС.

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