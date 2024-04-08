Из влияющего на паводок на Курганщине водохранилища в Казахстане снизился сброс воды

Из влияющего на паводковую обстановку в Курганской области Карамтомарского водохранилища, расположенного в Казахстане, уменьшился сброс воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш Костанай».

Так, сброс воды с Карамтомарского водохранилища по состоянию на 00:00 8 апреля уменьшился с 3150 м³/с до 2900 м³/с. Приток воды, ранее составлявший 3025 м³/с, сейчас сократился до до 2900 м³/с.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что весеннее половодье и вызванные им подтопления происходят в 39 субъектах России.

8 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования из-за затопления в Оренбургской области.

7 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин поручил заранее предупреждать людей, проживающих в районах паводков.

Ранее синоптики предупредили жителей Курганской области о скором пике половодья.