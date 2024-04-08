В Приморском крае несколько сел отрезало из-за размыва дорог

С рядом сел, расположенных в Дальнереченском районе Приморского края, из-за размыва дорог прекращено сообщение. Об этом со ссылкой на краевое министерство транспорта и «Примавтодор» сообщает РИА Новости.

Размыты дороги, ведущие к населенным пунктам Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное и Пожига. Также перемыт мост, расположенный на седьмом километре автомобильной дороги Уборка — Самарка — Ариадное. В Красноармейском округе на шестом километре направления Новопокровка — Ромны — Завитая был размыт объезд моста.

Вода сейчас находится на высоком уровне. Автомобильное сообщение будет возобновлено тогда, когда вода спадет.

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