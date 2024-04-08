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В Приморском крае несколько сел отрезало из-за размыва дорог

В Приморском крае ряд сел был отрезан из-за размыва дорог

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С рядом сел, расположенных в Дальнереченском районе Приморского края, из-за размыва дорог прекращено сообщение. Об этом со ссылкой на краевое министерство транспорта и «Примавтодор» сообщает РИА Новости.

Размыты дороги, ведущие к населенным пунктам Зимники, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ариадное и Пожига. Также перемыт мост, расположенный на седьмом километре автомобильной дороги Уборка — Самарка — Ариадное. В Красноармейском округе на шестом километре направления Новопокровка — Ромны — Завитая был размыт объезд моста.

Вода сейчас находится на высоком уровне. Автомобильное сообщение будет возобновлено тогда, когда вода спадет.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что весеннее половодье и вызванные им подтопления происходят в 39 субъектах России.

К вечеру 7 апреля уровень реки Урал в Оренбурге увеличился на девять сантиметров.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Орск Оренбургской области, который пострадал от паводка.

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