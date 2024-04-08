Задержан подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье

Вероятного подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Подмосковье задержали в Тверской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По его данным, некто по имени Филипп Ж. был задержан примерно в полночь в одном из домов в тверском микрорайоне Химинститут.

Как пишет Baza, мужчина находится в отделе полиции. В настоящее время его проверяют на причастность к преступлению.

До этого в МВД России сообщили, что 7 апреля в деревне Якимово в городском округе Черноголовка Московской области сотрудники отдела полиции по г. о. Лосино-Петровский проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по полицейским из неустановленного оружия. В результате старший прапорщик полиции, который принимал участие в этих мероприятиях, Сергей Ефименко получил ранение, из-за которого скончался.

У погибшего остались две дочери. В МВД заявили, что семье Ефименко окажут необходимую помощь.

Ранее пьяный россиянин напал на сотрудницу полиции и избил ее стулом.