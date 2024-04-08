Среди верующих в России оказалось меньше обеспеченных, но больше счастливых

Среди верующих на 8% меньше обеспеченных людей, чем среди неверующих, однако доля счастливых среди них стабильно выше в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного Центром полевых исследований Президентской академии в рамках проекта «Человек. Семья. Общество». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Исследователи выяснили, что вера все чаще коррелирует с отказом от таких вредных привычек, как курение и потребление алкоголя — 42% респондентов, сообщивших о своей вере, признаются, что никогда не употребляют крепкие спиртные напитки (среди неверующих таковых 37%), а 40% говорят, что не курят (среди неверующих — 34%).

У верующих, согласно опросу, значительно чаще есть своя семья: у 80% есть дети, тогда как среди неверующих доля родителей составляет 65%.

«Мы имеем дело с самоидентификацией респондентов в качестве верующих, — пояснил руководитель Центра Дмитрий Рогозин. — Таковыми себя называют 71% опрошенных. Что люди вкладывают в это понятие: укорененность в какой-либо религии или общее сочувствие взглядам, связанным с верой и традицией, мы сказать не можем. Здесь возникает множество проблемных сюжетов. К примеру, среди 71% верующих только 7%, — а среди православных — только 5% — посещают храмы еженедельно. В ходе проведения опроса часто можно услышать высказывания вроде: «Ну, я не атеист, но как бы в церковь тоже не хожу. У меня свое мировоззрение. Ну, давайте поставьте верующий» или «Ну я верю, но не фанатею» или «Хотелось бы быть верующей, но не хватает сил» или даже «Там нет среднего ничего?» Однако мы видим, что самоидентификация в качестве верующего связана с рядом других характеристик, описывающих человека как надежного семьянина с традиционными взглядами на жизнь. И это интересно».

Если сравнить данные опросов с 2017 по 2023 год, видно, что доля тех, кто причисляет себя к верующим людям, на протяжении 7 лет не изменилась — в 2017 году к таковым себя причисляли 71% респондентов. В 2020 показатель равнялся 68% и в 2023 вновь вырос до 71%.

Наличие веры, утверждают исследователи, сопровождается более патриархальными взглядами на устройство семьи и общества. Верующие чаще соглашаются с утверждением, что женщина предпочитает заботу о детях и доме карьере. Данная категория людей также охотнее примет мужчину в роли политического деятеля, чем женщину, пишут исследователи.

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