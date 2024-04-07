Напавших на «Крокус» террористов кураторы должны были переправить на Украину

Террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», заявили, что собирались скрыться на территории Украины. Кадры их допроса опубликовал Telegram-канал Shot.

По словам террористов, они находились на связи с куратором по имени Сайфулло. Тот велел им после совершения террористического акта выдвигаться на автомобиле в сторону украинской границы. Согласно полученной инструкции, террористы должны были недалеко от границы бросить автомобиль, после чего им должны были помочь перейти на украинскую территорию. Затем террористов должны были доставить в Киев, где каждому из них обещали выплатить в качестве вознаграждения по одному миллиону рублей.

До этого Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокус Сити Холле», его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала.

Вечером 22 марта в подмосковном комплексе «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».