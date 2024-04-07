Названо число подтопленных домов в Оренбургской области

Более 10,1 тысячи домов и свыше 18,4 тысячи приусадебных домов оказались подтопленными в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС.

«По состоянию на 22:00 (20:00 по московскому времени. — «Газета.Ru») 7 апреля на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», — следует из сообщения.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

7 апреля стало известно, что возле Оренбурга уровень реки Урал поднялся на девять сантиметров. Отмечается, что неблагоприятное значение находилось на уровне 760 см. При этом в реке Сакмара у Татарской Каргалы уровень воды поднялся уже до 765 см.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.