МЧС заявило, что в Краснодаре горят два ангара на площади 1,7 тыс. кв. м. Сообщение передает ТАСС.

Оба здания расположены на улице Безуленко в поселке Индустриальный. Причина возгорания не уточняется, как и то, какая техника хранилась в этих ангарах.

«Силы огнеборцев направлены на ликвидацию пожара и защиту стоящего рядом ангара», — заявили в МЧС.

Также вечером 7 апреля не имеющий аналогов в мире ледокол снабжения «Катерина Великая» загорелся во Владивостоке. Площадь возгорания составляет 50 кв. м. Пожар произошел во время нахождения судна на техобслуживании на судоремонтном заводе. Причина не уточняется.

До этого МЧС РФ спрогнозировало тяжелую ситуацию с лесными пожарами в майские праздники из-за массового выезда населения на отдых на природу и разведения костров.

Ранее глава района на Кубани сообщил о предотвращенном теракте.