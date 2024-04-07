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Опубликованы кадры с места нападения на полицейских в Подмосковье

СК выложил видеозапись с места нападения на двух полицейских в Подмосковье

Следственный комитет Российской Федерации обнародовал видеозапись с места нападения на двух полицейских в подмосковном городе Щелково. Соответствующие кадры опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

«Глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции», — указывается в публикации.

В настоящее время принимаются меры к установлению всех деталей произошедшего и поиску причастных к инциденту лиц.

В Подмосковье неизвестные напали на полицейских, один из них погиб, другой в реанимации в тяжелом состоянии. Telegram-каналы сообщают, что полицейские караулили закладчика, но когда попытались его задержать, по ним открыли огонь из пистолета. По данным Shot, преступник был один, он скрылся на мотоцикле. В регионе ввели план «Перехват» и план «Сирена». Подробнее — в материале «Газеты.ru».

Ранее СК возбудил дело после атаки на полицейских в Подмосковье.

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