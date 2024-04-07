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Раскрыты обстоятельства нападения на полицейских в Подмосковье

МВД: атака на полицейских в Щелково произошла при задержании наркодилера

Атака на полицейских в Щелково произошла при задержании наркодилера. Об этом сообщается в Telegram-канале официальной представительницы МВД Ирины Волк.

«Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика», — говорится в сообщении.

Двое сотрудников правоохранительных органов были найдены с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших полицейских находится в реанимации, второго же врачи спасти не смогли.

До этого сообщалось, что в населенном пункте Якимово были обнаружены двое находящихся в бессознательном состоянии полицейских. На место происшествия прибыла группа опытных следователей и криминалистов, проводится осмотр. По факту нападения было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что один из предположительных виновников скрылся в направлении Санкт-Петербурга.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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