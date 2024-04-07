Российская пенсионерка пожаловалась в полицию на «вампира», ужинающего ее кровью

В Курской области пожилая женщина пожаловалась на неизвестного «вампира», якобы пьющего ее кровь на ужин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в хуторе Садовый. 82-летняя женщина обратилась в полицию с просьбой задержать «вампира», который якобы приходит к ней после захода солнца. По ее словам, неизвестный забирает кровь при помощи шприца, чтобы не отставлять следов, и выпивает ее в несколько приемов. Полицейским пенсионерка пояснила, что неизвестный специально так делает, чтобы ей никто не поверил.

Гостя пожилая женщина описала как мужчину с длинными зубами и неказистыми чертами лица. Полицейские успокоили пенсионерку. По данным Mash, сотрудники правоохранительных органов планируют в дальнейшем навестить россиянку с бригадой из психиатрической больницы.

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