Молодые украинцы начали копить и тратить деньги на взятки для военкоматов

Молодые жители Украины стали чаще копить и тратить деньги на взятки для военкоматов, чем на ночные клубы. Об этом сообщает The Times со ссылкой на молодых киевлян.

В материале сказано, что украинская молодежь прибегает к таким мерам из-за изменений в законе о мобилизации, который предусматривает набор в ВСУ еще полмиллиона военных.

Сообщается, что украинцам приходится ездить между городами по ночам, чтобы избежать сотрудников военкоматов.

Днем 7 апреля экс-замначальника генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что в стране необходимо мобилизовать всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В этот же день депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз заявила, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности вернул в законопроект о мобилизации норму об ограничении консульских услуг украинцам, не представившим военно-учетные документы.

Ранее в Госдуме объяснили, что делать при получении повестки в отпуске.