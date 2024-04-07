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Молодые украинцы начали копить и тратить деньги на взятки для военкоматов

The Times: молодым украинцам приходится копить деньги на взятки для военкоматов

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Gleb Garanich/Reuters

Молодые жители Украины стали чаще копить и тратить деньги на взятки для военкоматов, чем на ночные клубы. Об этом сообщает The Times со ссылкой на молодых киевлян.

В материале сказано, что украинская молодежь прибегает к таким мерам из-за изменений в законе о мобилизации, который предусматривает набор в ВСУ еще полмиллиона военных.

Сообщается, что украинцам приходится ездить между городами по ночам, чтобы избежать сотрудников военкоматов.

Днем 7 апреля экс-замначальника генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что в стране необходимо мобилизовать всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В этот же день депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз заявила, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности вернул в законопроект о мобилизации норму об ограничении консульских услуг украинцам, не представившим военно-учетные документы.

Ранее в Госдуме объяснили, что делать при получении повестки в отпуске.

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