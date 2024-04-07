Женщине с депрессией разрешили эвтаназию в Нидерландах

В Нидерландах врачи разрешили эвтаназию 28-летней женщине, страдающей от депрессии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По информации телеканала, Зорайи тер Бик проживает в небольшом населенном пункте вблизи границы с Германией с возлюбленным и двумя кошками. У нее диагностированы депрессия, аутизм и пограничное расстройство личности.

«Мы больше ничего не можем сделать, лучше ей никогда не станет», — заявила врач-психиатр, наблюдавшая женщину на протяжении многих лет.

Пациентка призналась, что испытывает страх, однако все равно считает правильным решение о проведении эвтаназии. Однако среди медиков не все согласились с врачом женщины — некоторые в знак протеста против происходящего подали в отставку.

Ранее в Магаданской области разрешили эвтаназию бездомных животных.