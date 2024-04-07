Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщине с депрессией разрешили эвтаназию в Нидерландах

В Нидерландах страдающей от депрессии женщине разрешили эвтаназию

close
100%
Depositphotos

В Нидерландах врачи разрешили эвтаназию 28-летней женщине, страдающей от депрессии. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По информации телеканала, Зорайи тер Бик проживает в небольшом населенном пункте вблизи границы с Германией с возлюбленным и двумя кошками. У нее диагностированы депрессия, аутизм и пограничное расстройство личности.

«Мы больше ничего не можем сделать, лучше ей никогда не станет», — заявила врач-психиатр, наблюдавшая женщину на протяжении многих лет.

Пациентка призналась, что испытывает страх, однако все равно считает правильным решение о проведении эвтаназии. Однако среди медиков не все согласились с врачом женщины — некоторые в знак протеста против происходящего подали в отставку.

Ранее в Магаданской области разрешили эвтаназию бездомных животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами