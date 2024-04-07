Стало известно о состоянии раненого губернатора Мурманской области

Медики наблюдают у раненого губернатора Мурманской области Андрея Чибиса медленную положительную динамику. Об этом сообщает оперштаб региона со ссылкой на министра здравоохранения области Дмитрия Панычева.

По его словам, лечение Чибиса проходит в палате интенсивной терапии и реанимации Мурманской областной клинической больницы. Панычев назвал текущее состояние чиновника стабильным с медленной положительной динамикой: от тяжелого состояния идет движение к состоянию средней тяжести.

Министр отметил, пока преждевременно говорить, что все хорошо — не пройден период, в течение которого могут возникнуть какие-то осложнения.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает.

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. Подозреваемый в преступлении, местный житель Александр Быданов в прошлом уже привлекался к ответственности за нападение с холодным оружием — тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений.

Днем 6 апреля стало известно, что Александра Быданова заключили под стражу на два месяца. Подозреваемый арестован до 5 июня 2024 года.

Ранее мать напавшего на Чибиса высказалась о возможных причинах покушения.