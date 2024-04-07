В Госдуме назвали недостаточным размер компенсаций для жителей Оренбуржья

Суммы выплат для жителей Оренбургской области, пострадавших в результате паводков, не индексировались более 10 лет, поэтому их не хватит для покрытия всех расходов. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Следует отметить, что эти суммы не индексировались 10 с лишним лет, и, конечно, этих выплат для покрытия всех расходов, с которыми столкнулись граждане, полностью потерявшие кров, явно недостаточно. Мы готовы проработать с МЧС России данный вопрос, а также усовершенствовать на законодательном уровне механизм оценки ущерба при ЧС, чтобы граждане получали все необходимое максимально оперативно», — сказал он.

При этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что для получения большей суммы людям необходимо страховать свое имущество и жизнь. По ее словам, у государства нет средств, чтобы предусмотреть стихийные бедствия.

«Хотелось бы, чтобы в случае наступления таких трагических, печальных событий, в случае наводнений, стихийных бедствий, у нас была возможность получать большую сумму. Но для этого необходимо заключать договор страхования, страхование имущества, страхование жизни. То, что государство поддерживает пострадавших, это действительно поддержка на первое время, чтобы люди могли получить временную помощь государства до того, как найдут выход из создавшейся ситуации. С одной стороны, было бы хорошо, если бы каждый из нас имел возможность быть уверенным, что, если что-то случится, нам полностью компенсируют все потери. С другой стороны, наверное, у государства нет таких средств, чтобы также предусмотреть все стихийные бедствия, события, связанные с природными катаклизмами», — пояснила она.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

На территории Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим для каждого пострадавшего была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, администрация региона установила финансовую помощь в размере 25 и 50 тыс. рублей на человека в случае частичной или полной утраты имущества первой необходимости соответственно.

Позже губернатор Денис Паслер удвоил выплаты пострадавшим от подтоплений. Теперь они получат единовременные выплаты в размере 20 тыс. рублей, а также 50 тыс. рублей — при частичной — и 100 тыс. — при полной утрате имущества первой необходимости.

7 апреля глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Он охарактеризовал ситуацию с паводком в городе как критическую.

Ранее власти Орска начали составлять списки пострадавших для выплаты компенсаций.