Патенты не устроившихся на работу мигрантов аннулируют в Петербурге

В Петербурге патенты мигрантов, которые не устроились на работу, аннулируют. Об этом сообщает МВД России по региону.

По данным ведомства, миграционная служба Петербурга с 1 апреля начала процедуру аннулирования патентов мигрантов, которые прибыли в регион в начале года, но так и не устроились на работу. Отмечается, что проведенные правоохранительными органами проверки показали, что часть приезжающих в Россию под предлогом устройства на работу иностранных граждан изначально не планируют трудоустраиваться. Возможность проживания в стране под таким предлогом они используют для ведения теневой деятельности.

Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством, прибывающие в Россию с целью трудоустройства иностранцы обязаны найти работу в течение двух месяцев и уведомить об этом миграционную службу. В противном случае трудовой патент мигранта аннулируется, а его в административном порядке выдворяют из страны с ограничением въезда сроком на пять лет.

Ранее в Госдуме предложили запретить семьям мигрантов въезжать на территорию России.