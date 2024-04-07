В Оренбуржье оценили нанесенный паводком ущерб агрокомплексу

Предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу Оренбургской области разливом реки Урал, составляет 65 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«65 млн рублей — предварительный ущерб, нанесенный агропромышленному комплексу», — написал глава региона.

По его словам, было принято решение отнести паводок в Оренбургской области к ЧС федерального характера, установив федеральный уровень реагирования. Паслер также добавил, что ситуация остается сложной в Оренбуржье и других субъектах России. Прогнозируемый пик паводка в области — 10 апреля, отметил он.

До этого заместитель главы Минстроя РФ Александр Ломакин заявил, что ущерб жилому сектору в результате наводнения в Оренбургской области может превысить 21 млрд рублей.

7 апреля оперативные службы заявили, что число затопленных жилых домов в Оренбургской области превысило 6 тысяч.

Ранее власти Курганской области заявили о необходимости эвакуации жителей из-за паводка.