Стало известно о 99 пострадавших от паводка в Орске

Количество пострадавших при паводке в Орске увеличилось до 99 человек. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«За медицинской помощью обратились 99 человек, в том числе 18 детей, из них шесть взрослых и трое детей госпитализированы — их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказали амбулаторно», — сказал он.

Людей продолжают эвакуировать.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее глава МЧС России призвал не допустить рост цен на продукты в Орске.