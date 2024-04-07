Синоптики не ожидают улучшения ситуации с паводком в Оренбурге в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни специалисты не ожидают улучшения ситуации с половодьем в Оренбурге. Его слова передает ТАСС.

По его словам, теплая погода в Оренбургской области приведет к тому, что начнет таять снег в расположенных выше регионах.

«Это горный регион, и там очень много рек. Таяние снега приведет к тому, что снег будет сходить с более высоких регионов, поэтому сложная ситуация. Сегодня говорить об улучшении половодья не приходится», — резюмировал Вильфанд.

Он добавил, что в ночное время ожидается до +4... +8°С, а днем — до +12... +17°С. По словам Вильфанда, в Приволжском федеральном округе за зиму выпало большое количество снега, вместе с тем глубоко промерзла земля, поэтому сейчас она не впитывает талые воды. В результате они стекают, не впитываясь в почву, и повышают уровни рек до опасных. В частности, сейчас переполнение русла отмечается на Самаре, Урале, Илеке, Большом Уране, Чагане и Салмыше.

До этого президент России Владимир Путин поручил заранее предупреждать людей, проживающих в районах паводков.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.